Como, due dipendenti comunali positivi al covid

Il covid è entrato a Palazzo Cernezzi. Si è appreso in via informale che sarebbero stati registrati negli ultimi giorni due casi positivi al covid. Si tratta di due dipendenti comunali che lavorano in alcuni uffici del primo piano. Uno di loro il giorno prima si è sentito male mentre lavorava, sebbene all'ingresso la temperatura che gli era stata rilevata fosse nei limiti consentiti. Il dipendente ha così deciso di eseguire il tampone che è risultato positivo. Anche una collega avrebbe deciso di sottoporsi al tampone il cui esito, da quanto si è appreso, sarebbe stato il medesimo. Quasi tutti i dipendenti del settore urbanistica, dove si sono registrati i casi, sono rimasti a casa dal lavoro.

