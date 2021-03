Como, non voleva mai indossare la mascherina al lavoro: dipendente comunale multato

Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dei colleghi lui si rifiutava quotidianamente di indossare la mascherina al lavoro. Alla fine è stato multato dalla polizia locale. Due agenti in pattugliamento a piedi hanno notato l'uomo appena fuori da Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como, e hanno così sanzionato il dipendente additato dai colleghi come "no mask". I vigili sono entrati con lui in ufficio e gli hanno notificato la sanzione.



L'uomo non è riuscito a far valere le sue ragioni e si è visto appioppare una sanzione amministrativa da 400 euro (280 euro se pagata entro cinque giorni).Si è appreso che l'uomo era stato più volte richiamato affinché indossasse il dispositivo di protezione individuale ma tali richiami non avevano sortito effetto.