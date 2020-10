Como, 890 nuovi casi di covid

Oggi, 30 ottobre 2020, sono stati effettuati in Lombardia 46.892 tamponi ( ieri erano 42.684) e a Como si registrano +890 positivi (ieri +573). Le persone in terapia intensiva sono 370, +25 rispetto a ieri (consideriamo però che nella giornata del 29 ottobre si erano registrate +53 persone in intensiva, quindi il dato di oggi delle intensive è in calo). Milano resta la città maggiormente colpita nell'ultimo periodo con +1607 casi per un totale di 3979 casi se si comprende l'hinterland. Segue Monza e Brianza con +988 positivi e poi Como (e provincia) con +890.

I casi per provincia:

Milano: 3.979, di cui 1.607 a Milano città;

Bergamo: 349;

Brescia: 460;

Como: 890;

Cremona: 175;

Lecco: 220;

Lodi: 133;

Mantova: 147;

Monza e Brianza: 988;

Pavia: 403;

Sondrio: 98;

Varese: 804

