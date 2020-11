Covid, 485 positivi a Como, in Lombardia 418 le persone in terapia intensiva

Nella giornata di domenica 1 novembre sono stati accertati altri 8607 (ieri erano 8919) casi in tutta la Regione (a fronte di 39.658 tamponi). Meno preoccupante Como che rimane in linea con i dati di ieri (oggi 485, ieri 475) e quasi dimezza i suoi casi rispetto all'impennata del 30 ottobre (890). Dopo Milano sono Varese e Monza e Brianza le province più colpite. Per quanto riguarda la terapia intensiva i posti occupati in Regione salgono da 392 a 418.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 39.658, totale complessivo: 2.984.274

- i nuovi casi positivi: 8.607 (di cui 243 'debolmente positivi' e 60 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 96.687 (+489), di cui 4.486 dimessi e 92.201 guariti

- in terapia intensiva: 418 (+26)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.246 (+213)

- i decessi, totale complessivo: 17.589 (+54)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.695, di cui 1.554 a Milano città;

Bergamo: 190;

Brescia: 463;

Como: 485;

Cremona: 181;

Lecco: 291;

Lodi: 138;

Mantova: 117;

Monza e Brianza: 1.195;

Pavia: 434;

Sondrio: 77;

Varese: 1.238.

