Covid a Como, i dati del 6 marzo: 363 nuovi casi

A fronte di 58.505 tamponi effettuati sono 5658 i nuovi casi di covid accertati in Lombardia. Sono 565 le persone ricoverate in terapia intensiva, 22 in più rispetto alla giornata di ieri. A Como e provincia i nuovi casi sono 363, ieri erano 332.

I dati per provincia:

Como 363

Pavia 366

Bergamo 394

Lecco 264

Lodi 75

Cremona 220

Mantova 261

Milano 1450

Brescia 1210

Monza e Brianza 537

Varese 407

Sondrio 29