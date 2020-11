Como, 457 positivi, in Lombardia 7758 casi

La situazione, monitorando i dati di oggi e comparandoli con quelli dei giorni precedenti, a Como e provincia e in generale in Lombardia sembra stabile e scende dal 21% di ieri al 17,7% di oggi il rapporto fra tamponi effettuati (43.716) e i nuovi positivi 7.758. I guariti/dimessi sono 1.495. Ieri a Como e provincia erano registrati 459 positivi, oggi 457 confermando un andamento costante ma stabile.

Le prime limitazioni in Lombardia per frenare l'ascesa della seconda ondata sono scattate sabato 17 ottobre: bar chiusi alle 21 e ristoranti alle 23. Le prime vere restrizioni (coprifuoco, centri commerciali chiusi e didattica a distanza per le superiori) sono scattate il 22 ottobre.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 43.716, totale complessivo: 3.084.414

- i nuovi casi positivi: 7.758 (di cui 284 'debolmente positivi' e 67 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 101.610 (+1.495), di cui 5.169 dimessi e 96.441 guariti

- in terapia intensiva: 507 (+32)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.018 (+278)

- i decessi, totale complessivo: 17.848 (+96)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.613, di cui 1.726 a Milano città;

Bergamo: 240;

Brescia: 587;

Como: 457;

Cremona: 152;

Lecco: 230;

Lodi: 129;

Mantova: 188;

Monza e Brianza: 898;

Pavia: 314;

Sondrio: 135;

Varese: 607

