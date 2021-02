Covid, i dati aggiornati di Ats Insubria, aumento dei contagi a Como e Varese: 3mila quarantene nelle scuola

Nell'ultima settimana, secondo il report di Ats Insubria, c'è stato un aumento deciso di contagi sia a Como che a Varese. Una curva per niente rasserenante che, come spiega il direttore sanitario Giuseppe Catanoso, è la tendenza che si sta verificando in tutta la Regione Lombardia. Per rendere l'idea la scorsa settimana erano per Como 898 e Varese 1016. In questi ultimi sette giorni, invece sono 1510 a Como (15,6%) e 1884 a Varese (12,8%).

A preoccupare le scuole dove sono aumentate le quarantene che, in totale, sono oltre 3mila nel territorio Insubria.

Da sabato 27 febbraio cominceranno le vaccinazioni di massa nel comune di Viggiù (Varese) che ora è in zona rossa. Con un testing così accurato si potrà capire quanto incidono le varianti nei nuovi casi.