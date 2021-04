Como, cosa devono fare gli Over 80 non ancora convocati per la vaccinazione Covid

Le persone over 80 della provincia di Como che abbiano aderito alla vaccinazione attraverso il portale regionale e che ancora non abbiano ricevuto la convocazione, dal 7 all'11 aprile potranno presentarsi all'Hub di Lariofiere dalle 8 alle 20. Per poter essere vaccinati i cittadini dovranno avere con sè un documento d'identità, la tessera sanitaria e l'attestazione della registrazione effettuata sul portale regionale. Poiché in quelle giornate sono già stati programmati appuntamenti, saranno possibili attese e pertanto si invita alla massima collaborazione. La scelta condivisa con Ats Insubria è stata per le Asst Lariana, Sette Laghi e Valle Olona, di indirizzare le persone agli Hub massivi.