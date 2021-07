Como, continua la campagna speciale vaccini per gli over 60

Per tutto il mese di agosto continua la campagna vaccinale speciale per gli over 60 non ancora vaccinati, che potranno presentarsi senza appuntamento presso i centri vaccinali del territorio per ricevere il vaccino monodose Janssen.

L’iniziativa, promossa da ATS Insubria con la collaborazione delle ASST, si propone di favorire l’adesione della fascia di cittadini ultra sessantenni, che rappresenta il target più a rischio di incorrere in forme severe in caso di infezione da Covid-19.

I cittadini interessati potranno presentarsi, fino al 31 agosto, presso uno dei centri vaccinali che aderiscono, indipendentemente dal loro luogo di residenza, durante gli orari di apertura sotto indicati.

Centri Vaccinali INDIRIZZO GIORNI APERTURA ORARI APERTURA CV Schiranna Piazzale Roma 1 Loc. Schiranna VARESE tutti i giorni fino al 31.08 8.00 - 20.00 CV Rancio Valcuvia Via Provinciale 13 Loc. Rancio Valcuvia CUVEGLIO tutti i giorni fino al 31.08 8.00 - 20.00 CV Ospedale di Gallarate Via Pastori 4 GALLARATE dal lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 CV Villa Erba Largo Lucchino Visconti 4 CERNOBBIO tutti i giorni fino al 15.08 8.00 - 20.00 CV Lariofiere Viale Resegone 9 ERBA tutti i giorni fino al 31.08 8.00 - 20.00

L’interessato dovrà avere con sé la Tessera Sanitaria oltre che il Consenso Informato e la Scheda Anamnestica (debitamente compilati), scaricabili dal sito di ATS Insubria, nella pagina dedicata alla Campagna per gli over 60, link https://www.ats-insubria.it/ news/6672-vaccinazione-covid- campagna-speciale-per-gli- over-60.