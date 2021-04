Como, Confesercenti non si ferma: l'8 aprile presidio e furgoni schierati a Porta Torre

Confesercenti si riorganizza per un muovo presidio ma "il grido" è sempre lo stesso: "Riapriamo tutto!" (in sicurezza).

ll luogo del ritrovo è Porta Torre a Como, come lo scorso 30 marzo, ed è stato scelto per la sua importanza visto che è, o meglio, era il luogo dove ha sede il mercato mercerie. Infatti, proprio gli ambulanti sono stati penalizzati più di altre tipologie di negozianti, in quanto non può lavorare nemmeno chi di loro vende generi merceologici consentiti in zona rossa. Tutti sono invitati a partecipare: ristoratori, parrucchieri, ambulanti e chiunque sposi questa causa.

La differenza dal presidio del 30 marzo sarà che l'8 aprile a partire dalle 8.30 attorno a Porta Torre, a Como, gli operatori del mercato mercerie dispiegheranno i loro furgoni e chiederanno a gran voce di poter tornare ad imprendere e a lavorare. L’obiettivo è riaprire mercati e fiere su tutto il territorio nazionale in sicurezza.

L’iniziativa è organizzata da Confesercenti e Goia. La manifestazione è autorizzata dal Questura.