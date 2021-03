Como città, nell'ultima settimana sotto la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti

Mentre i dati in provincia ieri portavano 197 nuovi casi di contagio in provincia di Como, è molto interessante la puntuale raccolta dei numeri in città che da mesi sta facendo l'ex consigliere di Civitas Bruno Magatti. venerd' 26 marzo, dopo 15 giorni di zona rossa, sapremo se Como e la Lombardia. almeno per qualche giorno prima di Pasqua, potranno tornare in zona arancione.

Dati di Como città

Ricordiamo la soglia di 250 casi in sette giorni ogni 100 mila abitanti.

Fatte le debite proporzioni (Como 85 mila abitanti) abbiamo:

322 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana dall'8 al 15 marzo

218 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana dal 16 al 21 marzo

