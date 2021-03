Como, nel weekend sensi unici pedonali in centro: i percorsi

Ultimo fine settimana in arancione scuro prima di entrare ufficialmenete ( lunedì 15 marzo) in zona rossa. Il Comune di Como ha disposto alcuni provvedimenti, gli stessi già adottati lo scorso fine settimana, per domani e dopodomani, sempre al fine di evitare assembramenti e ridurre il più possibile il rischio di contagio. Ricordiamo che in zona rossa non si può uscire dal proprio comune se non per comprovate necessità (salvo i comuni con meno di 5000 abitanti ma non verso il capoluogi di Povincia).

Dalle ore 14:00 alle 20:00 di sabato 13 e domenica 14 marzo saranno istituiti i sensi unici pedonali nelle vie del centro storico più esposte al rischio di assembramenti, considerando la larghezza limitata, e nell’area verde attrezzata fronte piazza Cavour, oltre alla chiusura della diga foranea. La chiusura di viale Geno e gli ulteriori provvedimenti che si potranno rendere necessari saranno adottati dalla Polizia locale in base alle situazioni specifiche che si verificheranno.

I sensi unici pedonali: lungo il percorso a quadrilatero composto da via Vittorio Emanuele II (tratto da via Indipendenza a piazza Duomo), via Cinque Giornate (tratto da piazza Duomo a via Boldoni), via Luini (tratto da via Boldoni a via Indipendenza) e via Indipendenza (tratto da via Luini a via Vittorio Emanuele) i pedoni dovranno circolare unicamente in senso antiorario (è fatto divieto di circolare in senso contrario). Nelle medesime strade è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli, nonché l’utilizzo di acceleratori di andatura (monopattini), fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno. I veicoli a motore autorizzati ad accedere ai parcheggi privati insistenti nell’area indicata potranno accedere e sostare nell’area alberata di piazza Roma.

Nell’area verde attrezzata fronte piazza Cavour i pedoni dovranno circolare unicamente in senso antiorario (è fatto divieto di circolare in senso contrario).