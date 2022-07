Como, aumentano i casi di covid per le nuove varianti: il report di Ats Insubria

12.082 nuovi contagi in Lombardia a fronte di 46.621 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 25,9%. Questo il bollettino covid di ieri, giovedì 30 giugno.

Per quanto riguarda gli ospedali, si registrano + 55 pazienti non gravi, per un totale di 909, e tre persone in più nelle terapie intensive, che al momento ne stanno curando complessivamente 24. Aumentano di 13, invece, i decessi associati al virus, che nella nostra Regione dall'inizio della pandemia sono almeno 40.829.

La situazione a Como e provincia: "Si diffondono le nuove varianti"

Anche Como e provincia seguono l'andamento in crescita della Lombardia, come riportano da Ats Insubria nel report settimanale:

“L’andamento dei contagi sul territorio di ATS Insubria, purtroppo, conferma un incremento della diffusione del virus negli ultimi giorni, probabilmente a causa del diffondersi di nuove varianti, in concomitanza all’aumento della pratica dei tamponi fai-da-te con notifica limitata dei test positivi e, plausibilmente, per la minor attenzione generalizzata alle principali misure di prevenzione dal contagio. La circolazione virale ha effetti anche sugli ospedali, ma al momento la situazione è sotto controllo. Raccomandiamo, pertanto, l’uso della mascherina soprattutto negli ambienti affollati, poco ventilati e al chiuso”.