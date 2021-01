Como, Alberto apre il suo bar in centro: arriva il controllo della polizia locale

Oggi, 15 gennaio, Alberto Vetrano (qui le sue dichiarazioni) ha aperto il suo bar Arte Dolce Lyceum, di via Cantù a Como, aderendo all'iniziativa indetta a livello nazionale dai baristi/ristoratori per cercare di risolvere la drammatica situazione del settore o almeno trovare un dialogo col Governo. La protesta/iniziativa si chiama #ioapro.

A Como, in centro, Alberto è stato uno dei pochi, se non l'unico a tirare su le serrande. Puntuale, forse per caso, è arrivata la polizia per un controllo e gli ha rilasciato un verbale.