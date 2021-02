Assalto al sito per prenotare il vaccino anti covid: oltre un'ora di coda per essere chiamati

È stato letteralmente preso d'assalto il portale della Regione Lombardia per prenotare il vaccino anticovid per gli over 80. Le prenotazioni sono scattate alle 13 di lunedì 15 febbraio e in pochi minuti il sito è stato subissato di richieste.“

Alle 13 le richieste erano circa 34mila, i tempi di attesa sono circa di un'ora dall'inserimento della domanda. Il sito, per il momento, sembra reggere l'onda d'urto senza crashare. Le prime immunizzazioni per gli over80 scatteranno il 18 febbraio, come indicato nei giorni scorsi dal governatore Fontana. Al momento in cui aggiorniamo l'articolo le persone in coda sono oltre 70 mila.

Non è tardata ad arrivare una comunicazione con cui Regione Lombardia, in sostanza, ammette quanto avvenuto. «Alle 15.15, dopo poco più di due ore dall'avvio del servizio, sono 12.095 le adesioni raccolte sul portale messo a disposizione da Regione Lombardia per le vaccinazioni anti covid degli ultra ottantenni. Di queste, 1.488 sono state effettuate tramite le farmacie e 88 dai medici di base. 114.000 sono gli utenti in coda». Fin qui i numeri, che tra l'altro certificano quanto poco siano stati usati, almeno nelle primissime ore, i canali alternativi (farmacie e medici).

«Al momento - continua la nota della Regione - si sta rilevando qualche rallentamento nella generazione da parte del gestore telefonico dell'sms necessario alla validazione del numero di cellulare inserito; nell'attesa la sessione potrebbe scadere richiedendo un nuovo accesso. Regione Lombardia ha già provveduto a contattare il gestore telefonico affinché la problematica venga risolta al più presto».

Infine la Regione ricorda che «l'adesione può essere espressa senza fretta anche nei prossimi giorni», visto che «l'ordine di registrazione sulla piattaforma non corrisponderà all'ordine in cui si verrà vaccinati». Sarà infatti in ogni caso data la precedenza agli ultracentenari (quattromila in Lombardia), poi agli ultra 90enni e infine toccherà alle persone tra 80 e 90 anni d'età.

Sms arriva dopo mezz'ora (ma la sessione è scaduta)

Se era prevedibile l'attesa, meno prevedibili gli inconvenienti tecnici. In particolare, praticamente tutti gli utenti lamentano che non è possibile lasciare un numero di cellulare per essere richiamati. In tal caso, infatti, il sistema di prenotazione invia un codice via sms per la verifica del numero. Il codice, però, impiega circa mezz'ora ad arrivare, per cui nel frattempo la sessione scade e bisogna ricominciare tutto daccapo. Attesa inclusa.

E chi non ha il numero fisso?

Va tutto liscio, invece, inserendo un numero di rete fissa. Ma se, durante il giorno, un familiare o un caregiver lavora, preferisce ovviamente essere ricontattato sul cellulare. Per non dire dei tanti che, ormai, hanno rinunciato all'utenza telefonica di rete fissa, visto che le tariffe dei cellulari sono sempre più convenienti e in molti casi prevedono una tariffa "flat".

L'alternativa: farmacie e medici

La maggior parte di chi sta prenotando al posto del proprio parente anziano, preferisce altrettanto ovviamente non lasciare il numero fisso del proprio parente: che magari ha problemi di salute, acciacchi vari e così via. Alternative? Recarsi in farmacia (molte sono disposte ad assistere gli anziani in questa procedura) o contattare il medico di base (ma in questo caso sembra che pochi si siano resi disponibili, visto che la procedura è lunga e, se fatta per decine di pazienti, toglierebbe tempo all'indispensabile lavoro di queste persone).

Davvero non si poteva fare meglio di così?

Uno "scivolone" molto criticato in rete in queste ore: davvero non si poteva fare di meglio? «Non mi aspettavo altro se non quello che mi stanno segnalando moltissimi cittadini: il portale di Regione Lombardia non funziona e per le migliaia di lombardi in attesa da ore non sarà possibile, per ora, prenotare il vaccino promesso da Fontana», dichiara Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione: «Aver poi incluso farmacie e medici di base in una procedura complicata e che per di più non funziona, senza un coinvolgimento vero e proprio degli stessi operatori, è stata una mossa scorretta nei confronti del lavoro straordinario che farmacisti e medici stanno facendo da mesi».

Tutte le modalità per prenotare il vaccino

Per il momento possono prenotare il vaccino solo gli anziani con più di 80 anni (tutte le persone nate nel 1941 incluse). Il siero è prenotabile nelle farmacie, presso il proprio medico di base e online sul sito realizzato dalla Regione.

Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano: la Tessere Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi della persona da vaccinare e un telefono cellulare/fisso. Le richieste possono essere inserite anche dai famigliari o caregiver che, tuttavia, devono essere in possesso dei dati della persona da vaccinare.

Una volta inseriti tutti i dati si riceverà un Sms (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni dell’appuntamento. "Al momento non è prevista la possibilità di modificare data, ora e luogo della somministrazione", si legge sul sito della Regione. L’appuntamento per la seconda dose (necessaria per l'immunizzazione) verrà comunicato contestualmente alla somministrazione della prima dose.

Da sabato 13 febbraio, invece, è attivo "il numero verde per l'emergenza Coronavirus, 800.89.45.45, istituito da regione Lombardia per rispondere alle richieste in merito al contenimento e alla gestione del contagio" e per "ricevere informazioni sull'adesione alla campagna vaccinale over 80 anti covid-19". Nella prima giornata, con "l'impiego di 430 addetti", il servizio "ha risposto a più di 28mila chiamate".