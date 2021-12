Hub Lariofiere, centinaia di persone in coda sotto pioggia per la terza dose

Da una parte le lunghe code nelle farmacie e al vecchio Sant'Anna di Como per i tamponi, dall'altra la fila con quasi 200 persone che attendono la terza dose di vaccino anti covid. E' quel che succede oggi a Erba, nell'hub di Lariofiere, dove nel primo pomeriggio, abbiamo registrato questa situazione. Non solo booster, in coda anche alcuni cittadini che si possono autopresentare senza alcuna prenotazione: prima dose, operatori sanitari, personale scolastico, forze dell'ordine, donne in gravidanza.

Sono giorni di fine anno difficili per l'impennata di contagi che sta nuovamente mettendo in difficoltà tutti. Record di positivi in Lombardia e in Italia anche se i casi più gravi restano per ora ancora sotto controllo. La variante Omicron sembra essere quindi molto contagiosa ma non così pericolosa come le precedenti. Nella stragrande maggioranza dei casi i sintomi sono per fortuna quelli del raffreddore che si risolvono in pochi giorni.