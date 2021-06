Chiusura scuole e Punti Tampone: nuovi orari e regole in vigore fino al 31 agosto

Con la chiusura dell'anno scolastico e come da intercorse comunicazioni con Ats Insubria, le attività di Asst Lariana dei Punti Tampone vengono rimodulate con nuovi orari fino al 31 agosto. Si ricorda che in tutti i Punti Tampone il test viene eseguito in modalità drive-through e che pertanto è obbligatorio presentarsi in auto.

Dove

A Como la postazione in via Napoleona 60 sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 (ingresso da Via Colonna - attività sospesa nei giorni festivi).

A Cantù la postazione in via Martiri di Nassiriya sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 (attività sospesa nei giorni festivi).

A Menaggio la postazione all'interno del parco dell'ospedale sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 (attività sospesa nei giorni festivi).

A Olgiate Comasco la postazione in piazza del Mercato sarà operativa il martedì dalle 14.30 alle 16 (attività sospesa nei giorni festivi).

Chi può accedere e come si accede

Chi: I cittadini che fanno richiesta al proprio medico di medicina generale (Mmg) o pediatra di libera scelta (Pls) Come: Riceveranno dal medico o tramite Sms l'indicazione dell'orario e del luogo dell'appuntamento. E’ obbligatorio presentarsi in auto perchè il test è eseguito in modalità drive-through.

Chi: I parenti in visita ai propri familiari ricoverati in una casa di riposo possono presentarsi o alla postazione di Como (via Napoleona 60, dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13) o a quella di Menaggio (all'interno del parco dell'ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12) Come: senza prenotazione presentando l'autocertificazione debitamente compilata (scaricabile a questo link ) E’ obbligatorio presentarsi in auto perchè il test è eseguito in modalità drive-through.

Chi: Gli studenti che ancora frequentano la scuola e/o i Centri estivi e che abbiano riscontrato sintomi durante le lezioni Come: la registrazione va effettuata compilando il form a questo link e presentando il modulo di riferimento che si può scaricare a questo link). I Punti Tampone di riferimento sono Como, Menaggio e Cantù. E’ obbligatorio presentarsi in auto perchè il test è eseguito in modalità drive-through.

Tamponi a domicilio: I pazienti che necessitano di un tampone a domicilio, devono presentare la richiesta al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Il test viene poi eseguito dal personale di Asst Lariana tutti giorni.

"Abbiamo provveduto ad una riorganizzazione delle attività vista la chiusura delle scuole - osserva il dottor Carmine Paparesta, direttore del Dipartimento Attività Territoriali di Asst Lariana - Naturalmente siamo pronti ad adeguarci ad ulteriori rimodulazioni che dovessero rendersi necessarie in previsione o in conseguenza del mutare dell'emergenza pandemica". Tra le attività garantite attraverso il proprio personale da Asst Lariana, figura anche la pronta disponibilità h. 24 per le necessità delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

Nel 2020 sono 73.557 i tamponi effettuati da Asst Lariana per le proprie necessità interne (personale e pazienti) e su indicazione di Regione (per Mmg/Pls, tamponi scolastici, tamponi al rientro delle vacanze, tamponi a domicilio, tamponi per le forze dell'ordine…).

Asst Lariana inoltre, col proprio personale dedicato alla diagnostica territoriale Covid 19 ha anche supportato nel corso del 2020 e parte del 2021 sia l'esecuzione di tamponi nasofaringei all’aeroporto di Malpensa che le attività di Ats Insubria nella postazione di via Castelnuovo per l’esecuzione dei tamponi e dei test sierologici.

Nel 2021 i tamponi effettuati (dato aggiornato al 10 giugno) sono 46.736

* Questi numeri non corrispondono al totale complessivo dei tamponi richiesti dalla Medicina Preventiva ma fanno riferimento solo a quelli che sono stati effettuati all’esterno dei presidi ospedalieri. Complessivamente, la Medicina Preventiva nel 2020 ha disposto l’effettuazione di 14122 tamponi che hanno interessato, ad esempio, i dipendenti, i volontari, i liberi professionisti e nel 2021 di 7383 tamponi (sempre per le stesse categorie).

Otto le macchine acquistate da Asst Lariana per la processazione dei tamponi

Sono otto le macchine acquistate da Asst Lariana per la processazione interna dei tamponi; cinque sono in dotazione all'ospedale Sant'Anna; la sesta e la settima sono state consegnate in questi giorni all'ospedale di Cantù per le esigenze connesse al Pronto Soccorso, l'ottava sarà consegnata la prossima settimana all'ospedale di Menaggio e anche questa sarà destinata al Pronto Soccorso. "Da metà dicembre dell'anno scorso siamo diventati autonomi e possiamo processare al nostro interno fino a mille tamponi al giorno" spiega Michelangelo Partenope, direttore dell'unità operativa di Patologia Clinica-Laboratorio Analisi di Asst Lariana. Delle cinque macchine in dotazione all'ospedale Sant'Anna, tre sono in grado di processare fino a 94 tamponi per ogni ciclo (ogni ciclo dura circa tre ore e mezza) e due, quelle per le emergenze, fino ad otto tamponi per ogni ciclo (che in questo caso dura un'ora e mezza); le tre macchine in dotazione a Cantù e a Menaggio possono processare un tampone alla volta nell'arco di 50minuti.

"Dai primi di maggio - aggiunge Partenope - abbiamo implementato l'attività eseguendo anche un test di screening per la ricerca delle varianti. Il test ci indica se è presente una variante e distingue quella inglese dalle altre. Per individuare con esattezza le altre bisogna procedere con il sequenziamento che viene effettuato dal Laboratorio di Microbiologia di Varese".