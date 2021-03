Controlli anti-covid, chiuso il bar La Quinta: lo sfogo del titolare affisso sulla porta

"C'era una sola cliente in attesa di andare in bagno"

CInque giorni di chiusura per il bar La Quinta di piazza Perretta a Como. Gli agenti della polizia locale hanno multato con 280 euro il titolare Marco Viganò perché all'interno è stata trovata una persona appoggiata al bancone nonostante fosse già in vigore il dievieto di accogliere clienti all'interno dei pubblici esercizi se non per il servizio d'asporto. Il bar La Quinta, dunque, è stato chiuso dal 13 al 17 marzo incluso.

Viganò ha affisso alla porta d'ingresso un foglio con un pubblico sfogo: "I nostri cari vigili sono entrati con grande sprezzo del pericolo mettendo a repentaglio la loro stessa vita, si sono fatti largo tra le innumerevoli persone (?) e hanno constatato la grande pericolosità della situazione chiudendo questa attività per ben 5 giorni. Non hanno tenuto minimamente conto della reale situazione e del momento storico visto che è un anno che stiamo lavorando meno della metà del nostro solito, tra chiusure e aperture dell'ultimo secondo".