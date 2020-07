Como, mancano le misure anti-covid: bar di via Torriani chiuso per 5 giorni

Un altro bar vittima dei controlli anti-covid. Nella serata del 30 luglio 2020 la Polizia di Stato, ha svolto un controllo approfondito al “Layali Caffè” di Via Torriani a Como. In particolare gli uomini della polizia amministrativa e sociale della Questura hanno rilevato situazioni gravemente deficitarie sotto il profilo del rispetto della normativa anti-covid che hanno portato alla chiusura temporanea dell’esercizio per cinque giorni. Inoltre è stata comminata unasanzione amministrativa di 280 euro.

Stando a quanto reso noto dalla Questura "le carenze riguardavano la mancata predisposizione delle informazioni relative alla prevenzione Covid, oltre alla mancata rilevazione della temperatura dei dipendenti e degli avventori, il mancato rispetto dei processi di sanificazione e dell’uso delle mascherine".