Cernobbio, l'ordinanza anti-covid per il weekend del 26 e 27 febbraio: limitate alcune aree, parchi e piazze

Il sindaco di Cernobbio Matteo Monti ha adottato in data 26 febbraio 2021 ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente per le giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di scongiurare ogni occasione di possibile contagio nel fine settimana, allorquando il centro urbano e l’area prospicente il lago sono frequentati da un rilevante numero di persone.

Saranno chiuse all’accesso al pubblico, dalle ore 8 di sabato 27 febbraio alle ore 20 di domenica 28 febbraio le seguenti aree: Parco Besana, Cartiera Ventura Viale Matteotti, Area giochi Piazza Risorgimento, Area a lago Via Fumagalli.

Nella giornata di domenica 28 febbraio 2021, dalle ore 8 alle ore 19 l’ingresso alla Piazza Risorgimento sarà consentito lungo il percorso da via Erba con uscita obbligatoria verso la Via Garibaldi. I pedoni dovranno circolare esclusivamente in senso antiorario (è fatto divieto di circolare in senso orario).