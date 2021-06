In Lombardia un centro nazionale per prevenire e affrontare future pandemie

Un centro nazionale per le malattie infettive con sede in Lombardia. È quanto annunciato dalla vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, la quale per la sua realizzazione ha proposto una delibera che è stata approvata dalla Giunta.

"La nostra proposta - ha chiarito Moratti - non è un documento blindato calato dall'alto, ma un work in progress che possiamo e vogliamo integrare grazie al lavoro della Commissione e delle varie audizioni. Fin dai primi passi del percorso ho sottolineato l'importanza del confronto, del recepimento di istanze e suggerimenti del territorio. Oltre alla capacità di arrivare alla stesura definitiva di un documento che affronti le varie aree tematiche anche in considerazione del momento che stiamo vivendo e delle ricadute che la pandemia ha portato".

Tra i temi al centro della delibera, che integra le Linee di sviluppo della riforma della Legge 23, anche la medicina del lavoro e dello sport, la sanità di montagna, delle professioni sanitarie e la farmacia dei servizi. La Regione aveva poi già previsto la creazione di un centro di riferimento nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, che avrebbe l'obiettivo di indirizzare scelte e programmi per la promozione della salute, rendendo strutturato e stabile il confronto multi-istituzionale e multidisciplinare finalizzato alla tutela sostenibile e resiliente delle risorse del pianeta. "Le sue attività - si legge in una nota di Palazzo Lombardia - hanno la finalità di affrontare e prevenire possibili pandemie come quella da Covid-19".

"Per fronteggiare la presente e le future pandemie - aggiunge l'assessora al Welfare - oltre ad altri problemi molto importanti posti dalle malattie infettive, serve un Centro di ricerca transnazionale che identifichi i nuovi meccanismi di malattia (cercando di capire perché il Covid negli anziani è mortale), che monitori le basi della resistenza agli antibiotici e integri sotto il termine di 'One Health' le esigenze del mondo produttivo, della medicina veterinaria e della tutela dell'ambiente".

Il centro dovrebbe svolgere funzioni di diagnostica molecolare, occupandosi del tracciamento di nuovi virus, varianti e batteri antibiotico resistenti che dovessero emergere; ricerca epidemiologica che raccolga, elabori, interroghi e metta a disposizione della comunità scientifica i dati malattie infettive di 10 milioni di cittadini; ricerca clinica in grado di tradurre attraverso trial clinici, anche di fase I, i risultati della ricerca in ambito diagnostico e terapeutico in risultati concreti per la salute. "Con questa nuova struttura - continua Moratti - vogliamo essere pronti per le nuove pandemie e le code pandemiche attraverso un progetto di ampio respiro. Credo molto nel progetto e spero che tale visione venga condivisa anche dal Governo".