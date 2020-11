Una cartolina per gli anziani della Rsa di Pianello del Lario: rispondono all'appello da tutta Italia

Un'iniziativa che in pochi giorni ha riscosso un enormesuccesso: alcune educatrici della casa di riposo Sacro Cuore di Pianello del Lario hanno lanciato un appello per chiedere di inviare cartoline indirizzati alle nonne e ai nonni ospiti della struttura. L'iniziativa, lanciata dalla pagina Facebook dell'educatrice Fosca Bettiga, è rimbalzata nel web e dopo poco sono cominciate a pivere le prime cartoline spedite un po' da tutta Italia. Un gesto graditissimo che serve a fare sentire meno soli gli anziani molto provati dall'isolamento imposto dalla pandemia che li priva delle visite dei loro cari. Ecco il messaggio apparso su Facebook

“Ciao a tutti, siamo i residenti della Rsa Casa Sacro Cuore di Pianello del Lario, alto Lago di Como. La nostra età media si aggira sui 90 anni e il ricevere una cartolina ci fa molto piacere. Possiamo chiedervi di riempirci le giornate con qualche messaggio dal mare, dalla montagna, dalla pianura, dalla campagna e farci sentire un po’ meno isolati in questo periodo un po’ particolare per noi? Ringraziamo in anticipo chi vorrà dedicarci un attimo del sul tempo e assicuriamo tanti bei pensieri per tutti voi. Un virtuale forte abbraccio”