In Como centro è vietato camminare in senso orario: ecco i cartelli per il girone pedonale

Ci siamo, tutto è pronto per l'esperimento del girone pedonale in centro storico a Como. Si tratta della soluzione che il Comune di Como ha pensato per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping. Il percorso da seguire sarà in senso anti-orario lungo via Luini (da via Cinque Giornate fino a via Indipendenza), via Indipendenza (da via Luini a Via Vittorio Emanuele), via Vittorio Emanuele (da via Indipendenza a Piazza Duomo), via Cinque Giornate (da piazza Duomo a via Luini).

L'obbligo di camminamento in senso antiorario vige sabato 19 dicembre (San Dario) e domenica 20 dicembre 2020, dalle ore 14.30 alle ore 19.30.