La capienza di teatri e cinema torna al 100%

75% negli stadi, 50% per le discoteche al chiuso, attesa per la decisione definitiva a Roma

Dopo la grande pressione degli operatori culturali, a Como l'appello era stato lanciato da Barbara Minghetti del Sociale, finalmente teatri e cinema sarebbero pronti a tornare alla piena occupazione. Il governo sarebbe infatti in procinto di cambiare le percentuali della capienza e in questo senso ha avviato un incontro con i governatori per cercare un punto di intesa.

La proposta che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei ministri, sempre che non ci siano intoppo, sarà dunque questa: posti coperti al 100% nei teatri e cinema, 60% per i palazzetti dello sport, 75% negli stadi, 50% per le discoteche al chiuso e 75% per quelle all’aperto. Ovviamente tutto questo in zona bianca e col green pass obbligatorio per gli accessi.