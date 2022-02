Il Ticino apre ai no vax: "Per fare acquisti da noi non serve il green pass, basta la mascherina"

Da oggi 1° febbraio 2022 per entrare nella maggior parte dei negozi (esclusi quelli di generi alimentari e quelli che svolgono servizi ritenuti essenziali) in Italia sarà necessario esibire il green pass. I commercianti svizzeri, nel Mendrisiotto in particolare, strizzano l'occhio ai cittadini di Como e a quelli delle regioni di confine. Nei negozi del Canton Ticino, infatti basta la mascherina per entrare in tutti i negozi e fare acquisti. Come riportato sul Corriere del Ticino, a fare queste considerazioni è stato proprio il presidente della Società Commercianti del Mendrisiotto Carlo Coen.

"Noi siamo pronti ad accogliere queste persone", ha ribadito Coen vedendo la situazione come un'ottima occasione per i commercianti ticinesi, specificando che comunque le misure prese bastano a tutelare la sicurezza sia dei clienti che dei lavoratori. Altrimenti, dice Coen, restano solo gli acquisti online.