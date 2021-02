Vaccini covid: secondo Fontana l'efficienza di Bertolaso è una sicurezza per la Lombardia

L'affermazione di Fontana farà storcere il naso a molti, di sicuro a tutti quelli, e non sono pochi, che ancora si interrogano sull'operazione dell'Ospedale in Fiera, solo per citare l'ultima operazione che ha coinvolto il discusso Bertolaso in Lombardia. Diciamo, senza paura di essere smentiti, che di certo l'ex capo della Protezione Civile non è certo la figura che può mettere d'accordo tutti.

Tuttavia, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, nella conferenza stampa di presentazione in cui è stato ufficializzato il nuovo incarico affidato a Guido Bertolaso, presenti anche la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, l’assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni e lo stesso Bertolaso, non ha badato alle critiche che già piovono da più parti per il nuovo incarico: “Oggi con delibera di Giunta regionale - ha affermato Fontana -abbiamo conferito al dottor Guido Bertolaso la qualità di consulente del Presidente per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccini anti Covid della Regione Lombardia".

“Voglio ringraziarlo – ha sottolineato Fontana – per la decisione di riprendere la collaborazione con noi. Ci diede un aiuto fondamentale per la realizzazione dell’ospedale in fiera, concluso in poche settimane. Ora abbiamo la sua disponibilità per un momento così delicato che è la campagna vaccini anti Covid”.

“In una situazione in continua evoluzione in materia di gestione dei vaccini – ha ricordato il presidente Fontana, richiamandosi alla recente decisione dell’Agenzia del farmaco che ha autorizzato l’estensione agli over 50 dell’antivirus prodotto da Astra Zeneca – abbiamo bisogno di grande capacità e di efficienza, della professionalità di chi ci sa dare sicurezza. Bertolaso lo ha dimostrato in tutta la sua vita e lo farà anche in questo caso qui, in Regione Lombardia".