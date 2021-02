Ca' d'Industria Rebbio: ancora 28 positivi tra gli ospiti, 7 ricoverati in ospedale

Nuova comunicazione alle famiglie della Rsa Ca' Industria di Rebbio, che nelle scorse settimane aveva fatto registrare un focolaio di covid, nonostante le visite dei parenti siano vietate da mesi.

Nella nota di ieri inviata ai parenti degli ospiti, da cui si evince che la situazione è in via di miglioramento, si legge quanto segue: "Allo stato attuale dei test effettuati sono presenti in struttura 37 ospiti negativi di cui 24 guariti nel corso di questa settimana. Sono presenti 28 anziani positivi mentre 7 sono ricoverati in ospedale. In relazione allo stato dei 107 dipendenti, siamo contenti di potervi comunicare che 83 sono negativi al Covid, mentre i restanti 24 sono ancora assenti. Continueremo a effettuare i tamponi molecolari ogni 7 giorni a tutti gli ospiti e ogni 2 giorni al personale. Siamo vicini a tutte le famiglie che hanno subito la perdita del loro caro, purtroppo ci hanno lasciato 34 anziani deceduti presso la struttura di cui 3 in assenza di Covid, oltre a 9 presso gli ospedali".

Per quanto riguarda il piano vaccinale nelle Rsa, la campagna dovrebbe concludersi entro l'11 febbraio. Molti gli ospiti che hanno già ricevuto la seconda dose del vaccino.