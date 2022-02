Bollettino covid del 10 febbraio, a Como 579 nuovi casi: "Moderato ottimismo"

Ats Insubria come ogni settimana spiega come si evolve la situazione pandemica nel nostro territorio:

"La situazione epidemiologica - scrivono in un nota - ci consente di mantenere un moderato ottimismo sul mantenimento del trend di discesa del numero di contagi. Il numero di soggetti contagiati e poi ospedalizzati è anch’esso in riduzione, ma tale diminuzione appare meno marcata rispetto ai contagi. Questo è dovuto, verosimilmente, al tempo di latenza che va dal contagio all’eventuale necessità di ricovero, stimabile in 7 – 12 giorni. L’indice RDT si approssima allo 0.5 segnalando una netta riduzione della fase espansiva dell’epidemia. La percentuale di positivi nell’età scolare appare costante nelle ultime settimane. Tuttavia le nuove disposizioni in ambito scolastico, entrate in vigore lunedì scorso, non devono farci abbassare la guardia ma, al contrario, devono imporre una maggiore attenzione da parte di tutti nel mantenere le misure di sicurezza finora adottate."

Questi invece i dati della Regione Lombardia di oggi 10 febbraio 2022. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-121). A fronte di 102.963 tamponi effettuati, sono 8.395 i nuovi positivi (8,1%). A Como e provincia i nuovi casi sono 579.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 102.963, totale complessivo: 31.806.976

- i nuovi casi positivi: 8.395

- in terapia intensiva: 182 (-10)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.272 (-121)

- i decessi, totale complessivo: 37.867 (+75)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.673 di cui 1.044 a Milano città;

Bergamo: 780;

Brescia: 1.032;

Como: 579;

Cremona: 312;

Lecco: 210;

Lodi: 162;

Mantova: 453;

Monza e Brianza: 617;

Pavia: 477;

Sondrio: 129;

Varese: 714