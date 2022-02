Bollettino covid del 6 febbraio: a Como 403 nuovi casi. 8370 in Lombardia

A fronte di 106.556 tamponi processati in Lombardia sono 8370 i nuovi casi di covid. Il tasso di positività scende rispetto a ieri (8,6%) al 7,8%. Cala ancora la pressione negli ospedali della Regione,in terapia intensiva sono ricoverate 213 persone (una in meno rispetto a ieri) e si registrano -74 pazienti nei reparti ordinari (dove si trovano in tutto 2582 pazienti positivi al covid) e i decessi nelle ultime 24 ore sono 74. A Como e provincia i nuovi casi sono 403. Da domani 7 febbraio cambiano le regole di quarantena per le scuole.

I dati provincia per provincia in Lombardia

Milano 2440,

Brescia 1253,

Bergamo 776,

Varese 727,

Monza e Brianza 683,

Mantova 455,

Pavia 447,

Cremona 334,

Lecco 240,

Lodi 205,

Sondrio 155.