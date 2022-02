Bollettino covid del 5 febbraio: a Como 685 nuovi casi. Calano ancora i ricoveri in Lombardia

In Lombardia oggi 5 febbario 2022 sono stati rilevati 11.136 casi a fronte di 129.067 tamponi processati per un indice di positività dell'8,6%. 214 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, due in meno rispetto alla giornata di ieri e 2656 nei reparti ordinari (158 in meno). A Como e provincia i nuovi casi sono 685. I decessi nella nostra regione nelle ultime 24 ore sono stati 76.

I casi per provincia

Milano 3200,

Brescia 1539,

Varese 997,

Monza e Brianza 851,

Bergamo 11,

Pavia 658,

Mantova 640,

Cremona 436,

Lecco 283,

Lodi 225,

Sondrio 151