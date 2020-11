Bollettino coronavirus, 6mila nuovi casi in Lombardia: frenata di contagi a Como e provincia

In lombardia i tamponi effettuati oggi sono 38.188, i nuovi positivi 6.318. Il rapporto è pari al 16,5%. I guariti/dimessi sono 1.420.

Sono 6.318 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia domenica 8 novembre. A fronte di 38.188 test sono poco più di seimila i contagi rilevati di cui totali di cui 323 'debolmente positivi' e 49 a seguito di test sierologico. Il numero dei nuovi positivi nel Comasco è di 174 casi, in netta diminuzione rispetto a ieri dove a fronte di 40.099 tamponi erano, a Como e provincia 891.

Negli ospedali della nostra regione ci sono attualmente 650 persone in terapia intensiva, con un incremento di 40 pazienti gravi. Sono poco più di quattrocento invece (+412) i ricoveri non nei reparti specializzati per un totale di 6.225 pazienti covid. Ancora sopra cento il numero delle vittime del virus, con 117 persone che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 38.188, totale complessivo: 3.256.646

- i nuovi casi positivi: 6.318 (di cui 323 'debolmente positivi' e 49 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 110.001 (+1.420), di cui 6.429 dimessi e 103.572 guariti

- in terapia intensiva: 650 (+40)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.225 (+412)

- i decessi, totale complessivo: 18.343 (+117)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.956, di cui 1.204 a Milano città;

Bergamo: 123;

Brescia: 545;

Como: 174;

Cremona: 99;

Lecco: 136;

Lodi: 57;

Mantova: 135;

Monza e Brianza: 877;

Pavia: 313;

Sondrio: 114;

Varese: 620.

