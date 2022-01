Bollettino covid del 6 gennaio: a Como 2.737 nuovi casi

Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute nella giornata del 6 gennaio 2022, sono 52.693 i nuovi casi di covid in Lombardia, con 12.523 dimessi/guariti e 46 morti. Sale il numero di pazienti ricoverati negli ospedali della Lombardia: 229 quelli in terapia intensiva (3 in più di ieri), 2.519 quelli nei reparti ordinari (99 in più del giorno prima).

I dati del 6 gennaio 2022

- tamponi effettuati: 230.400

- nuovi casi positivi: 52.693

- in terapia intensiva: 229 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.519 (+99)

- i decessi: +46

I dati per provincia

Milano: 485.785 (17036)

Brescia: 167.296 (6615)

Varese: 139.330 (4531)

Monza e della Brianza: 137.081 (4912)

Bergamo: 98.225 (4709)

Como: 91.269 (2737)

Pavia: 73.963 (2758)

Mantova: 54.227 (1704)

Cremona: 44.770 (1681)

Lecco: 40.562 (1688)

Lodi: 32.598 (1659)