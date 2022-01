Bollettino covid del 4 gennaio: a Como 2784 nuovi contagi

Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 4 gennaio 2022, a fronte di 238.990 tamponi effettuati, sono 50.104 i nuovi positivi (20,9%). 2784 i positivi a Como.



I dati del 4 gennaio 2022



- i tamponi effettuati: 238.990, totale complessivo: 25.489.686

- i nuovi casi positivi: 50.104

- in terapia intensiva: 234 (+15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.312 (+165)

- i decessi, totale complessivo: 35.193 (+34)





I nuovi casi per provincia



Milano: 16.789 di cui 5.863 a Milano città;

Bergamo: 4.448;

Brescia: 5.501;

Como: 2.784;

Cremona: 1.617;

Lecco: 1.785;

Lodi: 1.297;

Mantova: 1.654;

Monza e Brianza: 4.890;

Pavia: 3.133;

Sondrio: 721;

Varese: 3.947. (LNews)