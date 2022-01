Bollettino covid del 16 gennaio: a Como 1.491 nuovi casi

Stando ai dati diffusi nella giornata del 16 gennaio 2022 dal Ministero della Sanità, i nuovi casi in Lombardia sono 26.773. Sono stati eseguiti 186.577 tamponi, dei quali il 14,35% sono risultati positivi. Aumenta il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali della Lombardia: 10 in più nelle terapie intensive (in totale 268 attualmente) e 63 in più nei reparti covid (totale 3.566).

I dati del 16 gennaio 2022

i tamponi effettuati: 186.577, totale complessivo: 27.879.570

i nuovi casi positivi: 26.773

in terapia intensiva: 268 (+10)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.566 (+63)

i decessi, totale complessivo: 35.911 (+57)



I dati per provincia

Milano: 592.038 (8020)

Brescia: 213.109 (3982)

Varese: 168.733 (1973)

Monza e della Brianza: 166.291 (2269)

Bergamo: 131.410 (2767)

Como: 111.689 (1491)

Pavia: 91.477 (1383)

Mantova: 66.964 (1111)

Cremona: 55.762 (939)

Lecco: 50.461 (794)

Lodi: 40.459 (621)

Sondrio: 30.794 (552)