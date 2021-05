Bollettino Covid del 13 maggio: a Como 122 nuovi casi

Ricoveri ancora in calo negli ospedali della Lombardia

La Lombardia supera i 10 milioni di tamponi effettuati. A fronte dei 49.484 processati, sono 1.396 i nuovi positivi (2,8%). I guariti/dimessi sono 1.710. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-31) e nei reparti (-90).

I dati del 13 maggio 2021

- i tamponi effettuati: 49.484 (di cui 31.646 molecolari e 17.838 antigenici) totale complessivo: 10.017.648

- i nuovi casi positivi: 1.396 (di cui 79 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 749.551 (+1.710), di cui 3.014 dimessi e 746.537 guariti

- in terapia intensiva: 417 (-31)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.351 (-90)

- i decessi, totale complessivo: 33.284 (+13)

I nuovi casi per provincia

Milano: 431 di cui 166 a Milano città;

Bergamo: 127;

Brescia: 161;

Como: 122;

Cremona: 47;

Lecco: 46;

Lodi: 15;

Mantova: 45;

Monza e Brianza: 129;

Pavia: 66;

Sondrio: 36;

Varese: 128.