Bollettino covid del 5 gennaio: a Como 2.688 nuovi casi

I dati del 5 gennaio 2021 - i tamponi effettuati: 214.700, totale complessivo: 25.704.386

- i nuovi casi positivi: 51.587

- in terapia intensiva: 226 (-8)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.420 (+108)

- i decessi, totale complessivo: 35.240 (+47) I nuovi casi per provincia Milano: 16.879 di cui 6.151 a Milano città;

Bergamo: 4.625;

Brescia: 6.140;

Como: 2.688;

Cremona: 1.533;

Lecco: 1.688;

Lodi: 1.503;

Mantova: 1.604;

Monza e Brianza: 5.396;

Pavia: 2.708;

Sondrio: 714;

Varese: 4.485.