Covid, nuovo record a Como: 2.363 nuovi contagi

E' il nuovo record comasco: 2.363 contagi in un giorno. E' vero che il numero di tamponi eseguiti è stato elevatissimo, ma i dati forniti dal ministero della Salute nella giornata del 31 dicembre 2021 restituisconoun quadro niente affatto confortante circa l'andamento della pandemia. Il covid galoppa ancora e in Lombardia nelle 24 ore precedenti i nuovi contagi rilevati sono stati ben 41.458, a fronte di 229.055 tamponi per una percentuale di positività pari al 18% contro il 17% di giovedì, quando i positivi erano stati 39.152 su 229.059 tamponi. Ancora in crescita anche il numero delle vittime (+37) per un totale da inizio pandemia che arriva a 35.081, e quello dei ricoverati: nei reparti ordinari i ricoveri sono stati +28 per un numero complessivo di pazienti che arriva a quota 1.859. mentre nelle terapie intensive sono stati +17 i pazienti (per un totale attuale di 221).

I dati del 31 dicembre 2021

- i tamponi effettuati: 229.055, totale complessivo: 24.938.879

- i nuovi casi positivi: 41.458

- in terapia intensiva: 221 (+17)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.859 (+28)

- i decessi, totale complessivo: 35.081 (+37)

I nuovi casi per provincia

Milano: 15.769 di cui 5.924 a Milano città;

Bergamo: 3.429;

Brescia: 3.504;

Como: 2.363;

Cremona: 1.194;

Lecco: 1.172;

Lodi: 1.220;

Mantova: 1.128;

Monza e Brianza: 4.568;

Pavia: 2.152;

Sondrio: 560;

Varese: 3.209.