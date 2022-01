Bollettino covid del 30 gennaio: a Como 877 nuovi casi

A fronte di 147.338 tamponi processati sono 14.558 i nuovi positivi in Lombardia quindi l'indice Rt è del 10% (9,98%), più basso di quello nazionale che è al 12,7%. 62 morti nella nostra regione. Stabile il numero di pazienti in terapia intensiva, nei reparti ordinari covid sono 3004, 68 in meno rispetto alla giornata di ieri. A Como e provincia i nuovi casi sono 877, ieri erano 1036.

I nuovi casi per provincia in Lombardia

Milano, 4015

Brescia, 2158

Varese, 1243

Monza e della Brianza, 1108

Bergamo, 1489

Pavia, 723

Mantova, 824

Cremona, 576

Lecco:, 457

Lodi, 319

Sondrio, 277