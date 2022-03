Bollettino covid del 29 marzo: a Como 729 nuovi casi

In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-1). A fronte di 99.284 tamponi effettuati, sono 12.518 i nuovi positivi (12,6%). I decessi nelle ultime 24 ore nella nostra regione a causa del covid sono 21. A Como e provincia i nuovi casi sono 729. Da venerdì cambiano le regole per il green pass.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 99.284, totale complessivo: 34.799.986

- i nuovi casi positivi: 12.518

- in terapia intensiva: 46 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.010 (+43)

- i decessi, totale complessivo: 39.218 (+21)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.088 di cui 1.857 a Milano città;

Bergamo: 822;

Brescia: 1.612;

Como: 729;

Cremona: 412;

Lecco: 502;

Lodi: 148;

Mantova: 700;

Monza e Brianza: 1.138;

Pavia: 687;

Sondrio: 166;

Varese: 1.132.