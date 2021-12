I dati del 28 dicembre 2021 - i tamponi effettuati: 224.557, totale complessivo: 24.271.080

- i nuovi casi positivi: 28.795

- in terapia intensiva: 193 (+6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.698 (+159)

- i decessi, totale complessivo: 34.980 (+28) I nuovi casi per provincia Milano: 12.235 di cui 4.671 a Milano città;

Bergamo: 2.024;

Brescia: 2.238;

Como: 1.452;

Cremona: 771;

Lecco: 746;

Lodi: 811;

Mantova: 693;

Monza e Brianza: 3.084;

Pavia: 1.645;

Sondrio: 159;

Varese: 2.062.