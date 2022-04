Bollettino covid del 27 aprile: a Como 828 nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 27 aprile 2022, continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-2) negli ospedali lombardi. A fronte di 94.678 tamponi effettuati, sono 13.110 i nuovi positivi (13,8%). Aumentano, però, i ricoveri nei reparti ordinari.

I dati del 27 aprile 2022

- i tamponi effettuati: 94.678, totale complessivo: 36.517.667

- i nuovi casi positivi: 13.110

- in terapia intensiva: 35 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.251 (+36)

- i decessi, totale complessivo: 39.880 (+26)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.881 di cui 1.491 a Milano città;

Bergamo: 1.052;

Brescia: 1.692;

Como: 828;

Cremona: 488;

Lecco: 521;

Lodi: 279;

Mantova: 829;

Monza e Brianza: 1.171;

Pavia: 716;

Sondrio: 185

Varese: 1.103.