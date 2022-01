Bollettino covid del 24 gennaio: a Como nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 24 gennaio 2022, il numero di ricoverati nelle terapie intensive è leggermente diminuito (-2), ma torna a salire il numero di ricoveri nei reparti covid ordinari. A fronte di 70.842 tamponi effettuati, sono 8.844 i nuovi positivi (12,4%).

I dati del 24 gennaio 2022

- i tamponi effettuati: 70.842, totale complessivo: 29.297.990

- i nuovi casi positivi: 8.844

- in terapia intensiva: 265 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.416 (+20)

- i decessi, totale complessivo: 36.614 (+87)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.087 di cui 1.326 a Milano città;

Bergamo: 778;

Brescia: 1.212;

Como: 508;

Cremona: 181;

Lecco: 208;

Lodi: 210;

Mantova: 244;

Monza e Brianza: 638;

Pavia: 489;

Sondrio: 91;

Varese: 998.