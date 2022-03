Bollettino covid del 23 marzo: in aumento i ricoveri in Lombardia

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 23 marzo 2022, a fronte di 75.693 tamponi effettuati, sono 9.206 i nuovi positivi (12,1%). Un lieve aumento si registra sia per i ricoveri nelle terapie intensive che nei reparti covid ordinari.

I dati del 23 marzo 2022

- i tamponi effettuati: 75.693, totale complessivo: 34.408.454

- i nuovi casi positivi: 9.206

- in terapia intensiva: 47 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 940 (+6)

- i decessi, totale complessivo: 39.107 (+15)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.188 di cui 1.533 a Milano città;

Bergamo: 576;

Brescia: 1.108;

Como: 600;

Cremona: 285;

Lecco: 332;

Lodi: 179;

Mantova: 360;

Monza e Brianza: 827;

Pavia: 365;

Sondrio: 138;

Varese: 881.