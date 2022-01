Bollettino covid del 21 gennaio: a Como 1712 nuovi casi. La situazione nelle scuole del Comasco

Come ogni settimana Ats Insubria ha riportato come procede la curva pandemica sul nostro territorio. Il direttore Catanese ha detto che nelle quattro settimane precedenti a questa sono stati registrati circa 15mila positivi poi c'è stato un picco, fino al arrivare, tra il 6 e il 12 gennaio, a quasi 40mila. La buona notizia è che nell'ultima settimana il numero dei positivi si è ridotto anche se non siamo ancora in "piena discesa". Ats lancia un occhio di riguardo verso le scuole dove dal 9 al 15 gennaio e ancora di più dal 16 in avanti i casi di contagi sono aumentati andando a colpire sia gli operatori scolastici che la fascia dei bimbi sotto i 12 anni.

Sempre riguardo le scuole e i bambini Ats ha spiegato che salvo rarissime eccezioni non ci sono problemi di salute gravi legati ai contagi. Il problema si riversa però nelle quarantene: "Inoltre - spiegano - il continuo cambiamento di regole rende tutto complicato. Abbiamo fatto incontri con le scuole, dando indicazioni ai referenti e ai dirigenti scolastici per gestire la situazione". Proprio in queste ore i ministri Bianchi (Istruzione) e Speranza (Salute) stanno mettendo a punto dei provvedimenti per semplificare il sistema delle quarantene per le scuole. Rispetto allo scorso anno ha spiegato il direttore Catanoso, il numero di contagi è maggiore ma l'ospedalizzazione è calata.

Questi invece i dati del bollettino covid di Regione Lombardia. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-216). A fronte di 202.298 tamponi effettuati, sono 32.677 i nuovi positivi (16,1%). A Como e provincia i nuovi casi sono 1712, ieri erano 1787.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 202.298, totale complessivo: 28.850.371

- i nuovi casi positivi: 32.677

- in terapia intensiva: 276 (+5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.503 (-216)

- i decessi, totale complessivo: 36.378 (+121)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 9.941 di cui 3.772 a Milano città;

Bergamo: 4.026;

Brescia: 4.187;

Como: 1.712;

Cremona: 1.252;

Lecco: 791;

Lodi: 693;

Mantova: 1.542;

Monza e Brianza: 2.635;

Pavia: 1.837;

Sondrio: 540;

Varese: 2.629