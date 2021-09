Bollettino covid del 20 settembre: a Como 7 nuovi casi

Sono in tutto 63 le persone ricoverate nelle terapie intensive della Lombardia

Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute nella giornata del 20 settembre 2021 sono 150 i nuovi casi di positivi al covid registrati in Lombardia. I dimessi/guariti sono 122 mentre. E' stato anche registrato un decesso. I ricoverati con sintomi sono attualmente 435 nella regione. Salgono lievemente i letti occupati in terapia intensiva (63).

I dati del 20 settembre

i tamponi effettuati: 15.301, totale complessivo: 14.481.808

i nuovi casi positivi: 150

in terapia intensiva: 63 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 435 (+7)

i decessi, totale complessivo: 33.983 (+1)

I dati per provincia

Milano: 283.602 (+53)

Bergamo: 55.730 (+24)

Brescia: 110.706 (+38)

Como: 62.015 (+7)

Cremona: 28.334 (+5)

Lecco: 25.682 (+3)

Lodi: 17.771 (0)

Mantova: 37.755 (+4)

Monza e della Brianza: 82.135 (+4)

Pavia: 45.653 (+3)

Sondrio: 15.895 (+1)

Varese: 90.532 (0)