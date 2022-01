Bollettino covid del 20 gennaio: a Como 1787 nuovi casi

Secondo i dati forniti da Regione Lombardia, sono 33.676 nuovi casi emersi analizzando 153.143 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 21.9%. Adesso sono 271 le persone ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (6 in più rispetto a ieri). I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 41 unità, per un totale di 3.719. Negli ospedali della regione ci sono in tutto 3.990 persone affette da Sars-Cov-2 (47 in più rispetto a mercoledì). Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 14.131. In una sola giornata il virus ha ucciso altre 131 persone. A Como i positivi registrati oggi sono 1787.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 153.143, totale complessivo: 28.648.073

- i nuovi casi positivi: 33.676

- in terapia intensiva: 271 (+6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.719 (+41)

- i decessi, totale complessivo: 36.257 (+131)

I nuovi casi per provincia

Milano: 9.644 di cui 3.760 a Milano città;

Bergamo: 3.200;

Brescia: 5.353;

Como: 1.787;

Cremona: 1.199;

Lecco: 1.025;

Lodi: 701;

Mantova: 1.577;

Monza e Brianza: 3.041;

Pavia: 1.777;

Sondrio: 613;

Varese: 2.717