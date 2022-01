Bollettino covid del 2 gennaio: 445 nuovi casi a Como, 10.425 in Lombardia

Prosegue la lotta al covid in Lombardia. Nei giorni scorsi i contagi sono via via aumentati fino a toccare i 40mila positivi giornalieri.

Nelle ultime 24 ore a fronte di 29.062 tamponi effettuati, secondo il bollettino ufficiale in Lombardia sono 10.425 i nuovi casi, 445 a Como e provincia. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-6) ma aumentano i ricoveri nei reparti ordinari Covid (+101), per un totale di 2052 pazienti.

La Lombardia da domani 3 gennaio sarà in zona gialla. 45 le persone decedute per covid nella nostra Regione.

I nuovi casi per provincia in Lombardia

Milano 3945

Brescia 971

Monza e della Brianza 1102

Varese 1075

Bergamo 975

Como 445

Pavia: 359

Mantova 281

Cremona 252

Lecco 255

Lodi 131

La situazione il 2 gennaio 2020