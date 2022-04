Bollettino covid del 2 aprile: a Como e provincia 486 nuovi casi, 8.782 in Lombardia

Secondo giorno con le nuove regole del green pass. In Lombardia sono 8.782 i nuovi casi di Covid registrati oggi 2 aprile, con 12 morti e 5.691 pazienti dimessi/guariti. Secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono stati eseguiti 66.588 tamponi, per un tasso di contagio del 13,19% in lieve aumento rispetto al 12,66% di ieri. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della nostra regione, calano i pazienti nelle terapie intensive (-2 rispetto al giorno precedente per un totale di 40) e salgono quelli nei reparti covid (+8 per un totale di 1.078). A Como e provincia i nuovi casi sono 486.

I nuovi di casi di oggi, sabato 2 aprile, per provincia