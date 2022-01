Bollettino covid del 17 gennaio: a Como 516 nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nel corso della giornata del 17 gennaio 2022, i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di una unità. A fronte di 68.733 tamponi effettuati, sono 9.883 i nuovi positivi (14,3%). Nei reparti covid i ricoveri sono aumentati di 83 unità.

I dati del 17 gennaio 20221

- i tamponi effettuati: 68.733, totale complessivo: 27.948.303

- i nuovi casi positivi: 9.883

- in terapia intensiva: 267 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.649 (+83)

- i decessi, totale complessivo: 35.992 (+81)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.350 di cui 1.420 a Milano città;

Bergamo: 871;

Brescia: 1.577;

Como: 516;

Cremona: 253;

Lecco: 165;

Lodi: 206;

Mantova: 368;

Monza e Brianza: 764;

Pavia: 555;

Sondrio: 161;

Varese: 756.