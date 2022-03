Bollettino covid del 16 marzo: a Como 465 nuovi casi. Vaccini (anche prime dosi) nelle farmacie

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-20). A fronte di 72.948 tamponi effettuati, sono 8.183 i nuovi positivi (11,2%).A Como e provincia i nuovi casi sono 465.

Dal 15 marzo 2022, è possibile per i cittadini prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione presso le farmacie che aderiscono all'iniziative, attraverso il portale regionale alla pagina https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. È possibile, inoltre, prenotare anche la prima e la seconda dose del vaccino anti Covid-19. L’aumento delle farmacie aderenti nel territorio di Ats Insubria, la possibilità di prenotare direttamente sul portale regionale e quella di ricevere anche la

prima e la seconda dose del vaccino, in un luogo di prossimità, hanno la finalità, spiega Ats Insubria in una nota, di rendere sempre più ampia l’offerta vaccinale e agevolarne l’accesso ai cittadini che non si sono vaccinati, oppure che non hanno ancora ricevuto la dose booster.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 72.948, totale complessivo: 33.950.349

- i nuovi casi positivi: 8.183

- in terapia intensiva: 71 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 809 (-20)

- i decessi, totale complessivo: 38.977 (+11)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.962 di cui 1.400 a Milano città;

Bergamo: 472;

Brescia: 893;

Como: 465;

Cremona: 240;

Lecco: 309;

Lodi: 146;

Mantova: 320;

Monza e Brianza: 709;

Pavia: 408;

Sondrio: 101;

Varese: 774